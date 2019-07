Saint-Louis / Pr Moussa Baldé (MAER) aux agriculteurs : « Il y a une suspicion dans le matériel agricole par rapport aux bénéficiaires, il faut que ça s'arrête (...). Il n'est plus question... »

Profitant de la visite du Ministre de l'agriculture dans la vallée du fleuve Sénégal, les producteurs rizicoles de la vallée du fleuve Sénégal se sont félicité des efforts qui sont en train d'être faits par le gouvernement pour le développement de l'agriculture.

Cependant, ils ont exprimé quelques inquiétudes liées à l'inadéquation de certains matériels agricoles.

"Il y a un problème de rentabilité du matériel", a souligné le président Ousseynou Ndiaye dans son discours lors de la cérémonie de remise de clefs de moissonneuses batteuses aux agriculteurs de Ross Béthio.

Le président de l'interprofession rizicole note également "de réels problèmes pour la lutte aviaire".

À cet effet, il invite les autorités à trouver des solutions urgentes pour avancer dans sa volonté d'atteindre l'auto-suffisance en riz.

Prenant la parole à son tour, le ministre de l'agriculture et de l'équipement rural, Moussa Baldé rassure que toutes les dispositions seront prises pour trouver des solutions rapides et durables aux problèmes des agriculteurs.

Le ministre s'est voulu également très clair avec les cultivateurs par rapport à la distribution du matériel agricole. Car selon lui, " il y a une suspicion dans le matériel agricole par rapport aux bénéficiaires, il faut que ça s'arrête (...). Et ce que nous pouvons assurer est qu'il n'est plus question qu'on amène des Ops qui ne sont pas adaptés dans la vallée du fleuve Sénégal ou que les acteurs soient dotés du matériel non adapté. "

Le ministère de l'agriculture va prendre toutes les responsabilités pour mettre en place un matériel adéquat et de qualité", précise le ministre.



Le ministre Moussa Baldé estime à cet effet que "l'auto-suffisance en riz reste un programme essentiel du président Macky Sall. Et il faut atteindre impérativement cet objectif qui est une priorité".

Le ministre a bouclé sa tournée dans le Walo par la distribution de moissonneuses batteuses aux agriculteurs des Ross Béthio...