Saint-Louis : Plusieurs dizaines de familles menacées d’expulsion à Ndiolofène.

Au lendemain des élections locales où tous les regards sont braqués vers les tribunaux en attente des résultats définitifs officiels, à Saint-Louis, plusieurs familles ont perdu le sommeil face à l’épée de Damoclès qui plane sur leurs têtes. Ce sont, en effet, 23 chefs de famille qui ont reçu leur sommation de la part du préfet pour qu'ils libèrent leurs maisons en construction et leur terrain mis en valeur. Ce, au profit de Petrosen.



Face à cette situation à laquelle ils sont confrontés, Babacar Fall qui a porté la parole des chefs de famille en voie d'expulsion, informe de leur volonté ferme de résistance.



‘’Hier soir je n’ai pas dormi la nuit, parce que mon seul et unique espoir c’était ce terrain-là. Vous voyez les impactés et moi, nous sommes au nombre de 23 et avons chacun nos actes de vente et les papiers. Nous demandons au président de la République de nous venir en aide. Nous nous sommes débrouillés pour avoir ce bout de terre et nous avons nourri l’espoir d’y construire nos maisons pour loger nos familles. Aujourd’hui, nos rêves sont en train de se briser’’, a dit M. Fall, pour regretter leur sort.



Pis, poursuit-il, ils ont rencontré le directeur de Petrosen qui leur propose, comme indemnisation la modique somme de 250 000 F Cfa. Montant à prendre ou à laisser. ‘’Et le directeur se permet de dire, lui-même que quiconque tarde à accepter l’offre verra ce montant baisser de 50 000 F Cfa/jour’’.



Ces chefs de famille déplorent la modicité de la somme qui leur a été proposée pour leur dédommagement. ‘’Nous sommes des responsables et nous nous sommes installés sur ce site depuis une vingtaine d’années. On y a investi plusieurs millions de francs. Donc on ne peut cautionner que le directeur nous propose 250 000 F Cfa. Nous sommes des citoyens de ce pays, nous ne refusons pas de quitter ce site, si nos droits nous sont payés. Je plaide pour des concertations. Cela est préférable aux menaces’’, disent-ils en réclamant l’arbitrage du président Macky Sall.