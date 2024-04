Lutte contre la pauvreté à Kolda : 14 organisations de producteurs ruraux à l’école de passation de marchés …

14 organisations de producteurs de la région de Kolda sont à l’école de la passation des marchés.

Ainsi, elles (OP) vont bénéficier de la construction de poulaillers par le PADAER 2 pour lutter contre la pauvreté en milieu rural par l’entrepreneuriat. Aussi, ces organisations ont procédé au dépouillement des offres et à la sélection des entreprises pour la construction d’abris d’élevage de la deuxième génération. À ce titre, ces 14 OP s’activant dans l’aviculture ont attribué des marchés aux entreprises pour la construction puis signé des conventions avec le PADAER2. Cette politique vise à rendre transparents les appels d’offres gage de la bonne gouvernance prônée pour un développement endogène durable. Dans ce cadre, chaque OP détient par devers elle, le dossier de passation de marchés effectués dans la transparence.



À en croire Mariama Camara, présidente du GIE « bamtare leniol » deMédina Yero Foul, « avec la réalisation de ce projet, nos vies vont être améliorées surtout pour nous du monde rural. Et nous avons choisi les entreprises de construction dans un souci de transparence et de bonne gouvernance. Avec cette nouvelle approche, on va surveiller les travaux pour éviter la corruption entre l’entrepreneur et les ouvriers pour des travaux de qualité. Ainsi, dans la transparence, la lutte contre la pauvreté va devenir une réalité… »



Ce programme a pour objectif d’améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les revenus des petits producteurs (agriculteurs et éleveurs), de créer des emplois durables pour les ruraux, en particulier les jeunes et les femmes, à travers leur insertion dans des chaines de valeur rentables et résilientes aux changements climatiques.



Dans cette dynamique, aborde Abdoul Latif Diallo chef d’antenne du Padaer2/Kolda, « cette rencontre entre dans le cadre d’impulser et de dynamiser les activités entrepreneuriales essentiellement portées par des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec un handicap. Et cette approche de mettre l’OP au cœur de la politique va accentuer la lutte contre la pauvreté qui s’inscrit avec les objectifs du programme. » Dans la foulée, il précise : « nous voulons que les projets soient vite financés afin de démarrer les travaux avec les aléas du climat pour certaines zones. En ce sens, j’invite les groupements de femmes à adhérer au directoire régional des femmes en élevage (DIRFEL). »



En ce sens, les 14 OP vont bénéficier de 210 poulaillers modernes pour booster le développement de la filière et améliorer les conditions de vie des populations...