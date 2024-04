Renversement bus Koungheul/ 14 morts : 3 bébés de 15 mois, 9 mois et 3 ans parmi les victimes

14 morts et une quarantaine de blessés. Tel le bilan de l'accident survenu jeudi dernier à Koungheul (Kaffrine) précisément à Yamong dans la commune de Saré Escale. À cause de la violence du choc certains corps sans vie étaient difficiles à identifier. Parmi, les victimes se trouvaient 3 bébés dont deux filles F. Bâ (9 mois et 3 ans) et un garçon de 15 mois T.Sow. À rappeler que 7 des victimes tous des Guineens ont été finalement enterrés, hier vendredi, au cimetière de Koungheul.