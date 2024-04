Réformes du jeu démocratique: la société civile s’engage pour l’application du Pacte National de Bonne Gouvernance Démocratique.

Une rencontre générale de la Coalition de la Société civile pour l’application des conclusions des Assises Nationales et des recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions (CNRI) se tient actuellement dans un hôtel de la place. L’ordre du jour porte sur le rappel des récentes initiatives autour du Pacte National de Bonne Gouvernance Démocratique (PNBGD). Il s’agira d’échanger sur la stratégie de portage, la feuille de route et la mise en oeuvre du PNBGD. Une discussion générale est engagée avec les leaders des organisations de la société civile et une synthèse des discussions et information sera faite avant la conférence publique prévue le samedi 4 mai 2024 avec les acteurs politiques et la nouvelle Administration.







Le Pacte national vise ainsi, par des consensus forts, à réguler durablement le jeu politique, électoral, économique et social de façon à en garantir la transparence, l’équité et le caractère pacifique du vivre-ensemble au bénéfice de toute la société.







La racontre est dirigée par l’ancienne procureur Dior Fall Sow. René Lake, membre fondateur de Sursaut Citoyen, l’ancien Premier ministre, Mamadou Lamine Loum, l’ancien Ministre, Mamadou Ndoye entre autres personnalités vont animer la rencontre.