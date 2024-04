Escroquerie dans l'immobilier / Une autre victime de Teyliom se signale : “Beaucoup de développeurs de programme immobilier vivent de la misère de leurs clients”.

Suite à notre publication parue le 24 avril 2024 intitulée comme en objet, “Escroquerie dans l'immobilier : ”Teyliom, est une agence anthropophage! (victime)”, une autre victime O. N., a contacté Dakaractu pour dit-il, “confirmer que Teyliom est un promoteur immobilier cannibale comme d'autres dont la SRT (Société de Réalisation des Travaux) de la Cité CDC de Bambilor.” Ce dernier promet d’ailleurs de revenir pour le cas de la SRT.

Notre interlocuteur “pense comme cette victime que beaucoup de développeurs de programme immobilier vivent de la misère de leurs clients.” En effet, relate-t-il, dans le cadre du programme immobilier « KERRIA » de Teyliom du Pôle urbain de Diamniadio, “j'ai réservé une villa en VEFA (Vente en État Futur d'Achèvement) en 2017 et qui devait m'être livrée avant 2019. Ce délai n'a pas été respecté dans mon cas alors qu'on ne savait même pas qu'il y'aurait la pandémie de la Covid 19 qui semble expliquer l'aménagement par Teyliom de son calendrier de livraison.

À la différence de cette dame, moi j'avais anticipé sur les appels de fonds qui constituent un des principes de fonctionnement de la VEFA en versant une épargne dans le compte bancaire de la société immobilière.

Non content de m'avoir fait adhérer à un changement de villa par rapport à la première que j'avais réservée et qui devait être impactée par le tracé de la route du BRT (c'est l'explication avancée par la société immobilière), Teyliom ne m'a jamais informé de façon formelle des reports du délai de livraison. Au contraire, la dernière fois que j'ai relancé Teyliom, la commerciale en charge de mon dossier m'envoie les photos de la villa en chantier. Le chantier de la villa n'a pas évolué depuis la dernière visite que j'ai effectuée sur le chantier en octobre 2022. Le commercial que j'ai sollicité pour information a essayé de me rassurer sur la dernière étape qui consiste à me livrer la villa dans le premier trimestre de l'année 2025”, a-t-il dit. Ce dernier de comparer Teyliom au développeur Seneguindia qui lui a livré ses villas depuis longtemps alors qu'il a débuté ses ouvrages dans la même période que Teyliom.

Du fait de la rupture annoncée par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et qui commence à se matérialiser avec les changements opérés au niveau de la direction de certaines agences et sociétés nationales dont la Délégation Générale au Pôle Urbain de Diamniadio (DGPUD), O.N. espère ”qu’un ultimatum sera donné à Teyliom et à tous les développeurs arnaqueurs qui traînent les pieds dans la livraison des appartements et villas qu'ils ont vendus aux clients.”



Dans son cas précis, O. N refuse lui d’être remboursé même intégralement. Au contraire Teyliom risque de se voir servir une sommation interpellative pour non livraison de sa villa... Notre interlocuteur de rappeler que le défunt Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne durant les premières années de sa station primatoriale a dû élever la voix pour demander aux développeurs du Pôle urbain non respectueux du cahier des charges de plier bagages.Dans son cas précis, O. N refuse lui d’être remboursé même intégralement. Au contraire Teyliom risque de se voir servir une sommation interpellative pour non livraison de sa villa...