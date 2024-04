Conditions difficiles de travail : les travailleurs de Uno sont montés au créneau après 4 mois sans salaires

Les travailleurs de Uno se sont retrouvés quatre (4) mois sans salaire après avoir dénoncé leurs difficiles conditions de travail. Limogés de leurs postes, ces derniers sont montés au créneau selon les informations de la RFM. Le porte-parole des employés de Uno, Pierre Antoine Nicolas Gueye, dénonce cette injustice au sein de la boîte.



« Aujourd'hui, on est là parce qu'on a été victime d'une injustice par rapport à notre lieu de travail. Cela fait quatre mois que nous courons derrière la justice parce qu'on a été renvoyé de notre poste. Plus de 400 personnes ont été renvoyées parce qu'on a été chercher nos droits, revendiquer nos droits, les conditions dans lesquelles nous travaillons. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans des conditions très difficiles notamment avec les contrats. Nous voyons ici aujourd'hui des employés qui peuvent faire 8 ans, 5 ans ou 6 ans mais qui passent par des intérêts. Et, aujourd'hui, nous vivons dans des conditions qui ne sont vraiment pas dans les normes. C’est-à-dire nous pouvons rester presque 8 heures debout, 11 heures je dirais même », fustige-t-il.



Le pire selon lui, c'est qu'ils ont été remplacés par des étrangers qui travaillent aux conditions qu'ils exigeaient. « Notre but est de toucher l'autorité compétente afin qu'il nous apporte une solution et vraiment là, ils ont mis à notre place des étrangers dans les conditions que nous revendiquons. Parce que les conditions dans lesquelles ils les ont mises sont celles que nous réclamons. Donc, pourquoi nous refuser cela », ajoute-t-il.



Dieynaba AGNE