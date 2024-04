Mame Boye Diao sur le PROJET PASTEF »: « S’ils veulent le réussir, il faut changer la constitution et faire les réformes nécessaires »

L’ancien directeur des domaines, Mamadou Mame Boye Diao a invité les nouvelles autorités à plus d’organisation dans leur démarche. « J’aurai aimé les entendre tenir au sénégalais un discours lucide en leur disant que cette rupture systémique exige de changer certaines institutions et réformer d’autres structures comme le fonctionnement de la magistrature etc ». S’exprimant lors d’une l’émission « Instant T » sur Senepeople, le candidat malheureux se dit convaincu que le changement que prônent ses anciens « camarades du monde fiscal »passera nécessairement par un changement de la constitution qui pourra en ce moment porter les réformes nécessaires. « Il faut une constitution qui est conforme au projet vendu aux sénégalais. Et cela permettra de concrétiser de manière lucide, toutes les réformes pour la marche du pays. Mais j’ai l’impression qu’ils ont peur du calendrier. Ils donnent l’impression de ne pas avoir du temps alors qu’ils en ont » a ajouté le maire de Kolda qui, toujours, précise que ce n’est pas en un jour ou un mois que les réformes attendues vont se réaliser. « Je ne veux pas les voir rater le train du départ, car ils ont créé un nouvel espoir dans le pays. Leur projet est réaliste et réalisable. Sauf que le ticket vice-président est une aberration. En dehors de ce point, je peux être d’accord sur les autres aspects de leur programme notamment la souveraineté sur plusieurs aspects. Tout ceci est possible, mais il faut se donner les moyens d’y parvenir » considère l’ancien directeur général de la CDC.