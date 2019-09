Saint-Louis / Mansour Faye : "Il n'y a pas d'ambition à manifester dans le parti, le président Macky Sall est le seul veillant"

Dans un contexte où la question du choc des ambitions semble être agitée dans le parti de l’Alliance pour la république, le maire de Saint-Louis, par ailleurs ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, a tranché en faveur du président Macky Sall.

Selon le beau frère du président de la République, "Il n'y a pas d'ambition à manifester dans le parti, le président a été élu et réélu brillamment. Aujourd'hui, il faut faire face au travail et accompagner le président".

Le ministre engage également ses camarades à œuvrer dans ce sens pour dérouler le programme mis en place pour ce quinquennat.