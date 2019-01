Saint-Louis / La fédération départementale du Pds récuse Braya : " Ni Me Abdoulaye Wade, ni Karim Wade, n'aurait donné son onction à Ameth Fall Braya. Ses affirmations n'engagent pas le parti, encore moins le candidat Karim Wade"

En conférence de presse cet après midi, la fédération départementale du PDS de Saint-Louis dément les affirmations de Ameth Fall Braya qui avait soutenu lors de sa dernière sortie dans la presse, "qu'il est en contact permanent avec Me Abdoulaye Wade. "

Selon la fédération départementale du parti, par la voix de Djibril Sakho, membre du comité directeur du PDS, "de telles affirmations n'engagent ni le secrétaire général national, ni le parti, encore moins son candidat Karim Meissa Wade. "

Mieux, le libéral estime que "ni maitre Abdoulaye Wade, encore moins Karim Meïssa Wade, personne n'aurait donné une onction à Ameth Fall Braya, pouvant lui permettre d'aller rencontrer le président de la République Macky Sall. "

Ces libéraux estiment que les propos que Ameth Fall Braya avait tenus à la salle des banquets du palais de la République sont aux antipodes de la ligne du parti démocratique sénégalais.

Par ailleurs, les camarades de Mayoro Faye soutiennent que "Ameth Fall Braya ne peut plus continuer à se prévaloir du titre de coordinateur du parti à Saint-Louis. Mais il peut rester un simple militant. "

Sur un autre registre, la fédération départementale de Saint-Louis invite les responsables et militants karimistes à rester mobilisés, prêts à réserver un accueil triomphal au candidat Karim Meïssa Wade...