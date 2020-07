Saint-Louis : L'évolution de la Covid-19 dans la région en chiffres et lettres.

La ville tricentenaire n'a pas été épargnée par la propagation rapide de la pandémie de Covid-19.

À ce jour, Samedi 11 Juillet 2020, la région de Saint-Louis a enregistré au total 28 cas confirmés de Covid-19, si l'on se fie aux services de la région médicale. Il s’agit de 08 cas communautaires, 06 cas contacts et 14 cas importés.

Ces cas confirmés à la Covid-19 sont répartis entre le District de Saint-Louis avec 12 cas et le District de Richard-Toll qui enregistre au total 16 cas dont 12 importés essentiellement de la Mauritanie via la traversée de Rosso.

La région médicale de souligner toujours que " le dispositif de surveillance épidémiologique mis en place depuis le début de la pandémie et qui a été renforcé tout récemment, a permis de détecter 11 cas importés venus de la Mauritanie. 3.068 voyageurs ont été suivis dont 1.533 toujours en diagnostic. De même, 496 contacts ont été suivis depuis le début (avec 06 cas devenus positifs)".

Toutefois, les services de la région médicale de préciser toujours que sur les 28 patients suivis par le Centre de Traitement épidémique, 15 sont déclarés guéris, 02 patients évacués et 11 en cours de traitement...