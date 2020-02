Saint-Louis : Fin des travaux de réhabilitation de la Cathédrale de la ville.

Après deux ans de travaux, la Cathédrale de Saint-Louis trône fièrement dans la ville tricentenaire. Le nouvel édifice entièrement rénové est fin prêt pour accueillir les fidèles chrétiens de la capitale du Nord. "Avec ce joyau, le patrimoine saint-louisien s’enrichit d’une bâtisse religieuse qui participe à l’attractivité touristique de la ville de Saint-Louis", rappelle Ibrahima Diagne, le chef de projet du Programme de développement touristique de Saint-Louis et de sa région (PDT/SL) au sein de l’APIX. Qui poursuit toujours, "il a été question de sécuriser la structure du bâtiment et de pallier les remontées capillaires qui causent une humidité persistante et nocive pour les murs porteurs. Ainsi, précise t-il, "la réhabilitation s’est faite en combinant des matériaux anciens et nouveaux et concernant le traitement de l’humidité, on a eu recours à une technologie importée, fonctionnant par électromagnétisme, pour abaisser le taux d’humidité au niveau de l’édifice à plus de 80 %".



Les travaux lancés, par les présidents Emmanuel Macron et Macky Sall, en février 2018, pour un coût d’un peu plus d’un milliard de FCFA, cette remise à l’identique devait permettre à l’architecture classée patrimoine mondial de l’Unesco de reprendre des couleurs, pour le bonheur de la Ville Tricentenaire.



Ce projet de 25 millions d’euros, dont la maîtrise d’ouvrage déléguée est assurée par l’Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux du Sénégal, comporte 6 composantes, dont la gestion des espaces publics, la question des déchets solides, le renforcement des capacités des populations, la réhabilitation du patrimoine bâti, l’accompagnement des acteurs du tourisme, entre autres, a souligné M. Pointier. Et l’objectif est de faire de la première capitale du Sénégal, une place attractive pour la région, le Sénégal et le monde...