Saint-Louis : Djiby Sakho du CD du Pds convoqué demain à la gendarmerie

Dakaractu Saint-Louis tient de sources sûres que le jeune libéral Djiby Sakho, membre du comité directeur, est convoqué à la gendarmerie.

Poursuivant nos recoupements, nous sommes entrés en contact avec le concerné, en l'occurrence Djiby Sakho qui a lui-même confirmé l'information faisant état de sa convocation à la gendarmerie de Saint-Louis, section recherche.

"Effectivement, à la mi-journée de ce dimanche, j'ai reçu un appel téléphonique d'une dame qui s'est présentée sous la bannière de la gendarmerie section de recherche de Saint-Louis, qui m'a notifié ma convocation à la brigade de recherche demain matin à partir de 10 heures", précise Djiby Sakho au bout du fil de la rédaction de Dakaractu Saint-Louis.

Interpelé sur les motifs qui seraient à l'origine d'une telle convocation, le mis en cause dit en ignorer les véritables raisons.



Le libéral informe également que c’est accompagné de son avocat, dont préférons taire l'identité, qu’ il va répondre.

Cette convocation intervient à la veille de la publication par le Conseil constitutionnel de la liste définitive des candidats à la prochaine présidentielle. Y a-t-il un lien ?

Pour rappel, le jeune libéral Djiby Sakho, de concert avec d’autres responsables de l'oppositions à Saint-Louis, a installé avant hier dans la capitale Nord la section locale du collectif des 25 candidats de l’opposition (C25) et du Front de résistance nationale (FNR).

Une manière de réfléchir sur des alternatives et des stratégies de lutte contre les "tentatives et manœuvres du régime en place".



Nous y reviendrons en détails.