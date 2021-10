Saint-Louis/Babacar Abba Mbaye sur sa supposée investiture : «La base a décidé et il en sera ainsi (…) Je mets en garde… »

Œil pour œil, dent pour dent, le supposé candidat investi de la coalition Yewwi Askan à la commune de Saint-Louis, Babacar Abba Mbaye compte user de tous les moyens pour défendre sa candidature voire son investiture comme l’a annoncé le procès-verbal largement relayé dans les réseaux sociaux. Le représentant de Taxawu Sénégal à Saint-Louis qui continue de clamer l’authenticité du document source de polémique au sein de Yewwi Askan Wi revient sur ce qui a précédé, la publication du procès-verbal. « Le document est bien authentique. C’est le procès-verbal de la dernière réunion que nous avons tenue samedi dernier à Saint-Louis.En réalité, ce qui s’est passé c’est que quand la commission d’investiture vient, elle demande si les gens confirment les candidatures ou pas. Il y avait quatre candidats à savoir le candidat de Jengu Tabax, le candidat de Pastef, la candidature de Cheikh Bamba Dièye et la mienne. Maintenant la commission d’investiture a reçu chacun des candidats et ils ont demandé si toutes les candidatures sont maintenues. C’est par la suite que le candidat de Jengu Tabax et le candidat de Pastef ont désisté en ma faveur. Donc, il ne restait plus que deux candidatures : celle de Cheikh Bamba Dièye et la mienne.Après avoir reçu les membres, la commission a reçu aussi tous les représentants de la coalition Yewwi à Saint-Louis, un à un. Lors de mon audition par la commission, ils m’ont demandé si j’ai reçu le soutien des autres candidatures et j’ai répondu par l’affirmative en citant tous les candidats qui ont décidé de me soutenir. Et après la commission a reçu les autres représentants des autres partis qui constituent la coalition et chaque fois qu’elle reçoit un membre, elle repose la même question de savoir s’il soutenait ma candidature et tous ces derniers ont répondu par l'affirmative. C’est pourquoi sur le PV, ils se sont permis de mettre que la quasi-totalité des partis me soutiennent », tente d’éclairer le candidat déclaré à la ville de Saint-Louis.Toutefois, Babacar Abba Mbaye met en garde contre toute tentative de confiscation de sa candidature et dit prendre les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi à témoin. « Nous avons eu écho des manœuvres de Cheikh Bamba Dièye. Mais ce que nous disons, c’est que la base a décidé et il en sera ainsi. Et nous mettons en garde contre toute tentative de confiscation de notre investiture. Je prends ainsi l’opinion à témoin ainsi que les leaders de Taxawu Sénégal en commençant par mon leader Khalifa Sall, la base a décidé et il en sera ainsi », conclut Babacar Abba Mbaye joint au téléphone de Dakaractu....