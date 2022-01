Le candidat malheureux de la coalition Yewwi Askan Wi de Saint-Louis s’est félicité, avec ses collaborateurs, du résultat obtenu à l'issue des joutes électorales. Abba Mbaye, puisque c’est de lui qu’il s'agit, a révélé avoir reçu les résultats du tribunal et dit en prendre acte.



‘’Nous avons reçu les résultats du tribunal. Nous prenons acte des résultats. Nous sommes fiers de voir que nous avons 17.000 voix. Nous sommes fiers de savoir qu'entre nous et le suivant il y a plus de 10 000 voix’’, a-t-il déclaré au cours d’une conférence de presse qu’il a initiée ce lundi dans le quartier général de Yewwi Askan Wi de Saint-Louis.



Rencontre au cours de laquelle il a estimé que ‘’l’une des vérités est que ce parti (au pouvoir) est terminé, il n’y aura pas de 3emandat."



Cependant, il dénonce des pratiques qui, à ses yeux, expliquent les résultats obtenus par la Coalition Benno Bokk Yakaar, le camp du maire sortant. ‘’Il y a un transfert massif d'électeurs venus de Fass. Ce sont ces transferts de voix qui expliquent cet écart entre Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi. Si le Parti au pouvoir dit avoir gagné c’est sur la base d’un transfert d'électeurs. Il y a eu des centres où il y a eu des transferts, en masse, d'électeurs’’, a indiqué M. Mbaye qui parle de ‘’tricherie’’ avant d’inviter Mansour Faye à ne pas avoir l’esprit belliqueux.



‘’Je vous invite à prendre acte des huées des populations. Je vous prie de ne pas leur porter la réplique. Svp ne démissionnez pas au bout de 2 ans. De grâce respectez tous vos engagements et promesses faites au profit des populations.’’