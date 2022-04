Sahel : Pourquoi la rumeur de l'arrestation d’Amadou Kouffa a agité la toile ?

À la base, c’est une En quelques minutes, la rumeur de l'arrestation dans la périphérie de Mopti en plein prêche a fait le tour du web. Sur Twitter, Facebook et dans les groupes whatsApp, c’est le sujet phare des « grands connaisseurs » du Sahel. Sauf que le chef djihadiste n’est pas arrêté.À la base, c’est une « baleine d’avril » , diffusée par un compte spécialisé sur les conflits en cours au Sahel. Il a pris la précaution de préciser sous le post initial « À suivre…2 avril ». Il a fait un nouveau tweet pour éclairer la lanterne de ses abonnés. C’était trop tard. La blague poursuit son chemin, mettant en lumière la facilité de manipulation de l’opinion. Pas que. C’est une opportunité offerte aux « propagandistes » pour rouler dans la farine cette même opinion.



Dans tous les cas, il faut rappeler que ce n’est pas la première fois qu’Amadou Kouffa est annoncé en mauvaise posture.



Le 23 novembre 2018, la ministre française des Armées, Florence Parly, révèle la mort probable du chef de la Katiba du Macina dans une opération de l’armée. Le lendemain, c’est au tour de l’état-major des armées maliennes de confirmer la neutralisation d’Amadou Kouffa. « La mort d’Amadou Kouffa est certifiée », insiste le compte Twitter des Fama le même jour.





Suffisant pour inquiéter toute la sous-région et les partenaires internationaux dont le plus actif sur le terrain était la France, jusqu’à l’annonce de la réorganisation de l’opération Barkhane. Mais les actions menées pour éliminer Amadou Kouffa n’ont pas été concluantes. C’est le djihadiste peulh lui-même qui va en donner la preuve. Dans une nouvelle vidéo diffusée en février 2019, il dément sa propre mort. À l’avance, Wassim Nasr avait posté La nouvelle a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par l’opinion publique malienne et au-delà. À juste titre. Quelques jours plus tôt, le Goupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM) nouvellement constitué pour représenter AQMI au Sahel, a diffusé, à travers son média « Az Zallaqa », une vidéo de Kouffa, appelant les peulh de huit pays africains à rejoindre la cause du jihad.Suffisant pour inquiéter toute la sous-région et les partenaires internationaux dont le plus actif sur le terrain était la France, jusqu’à l’annonce de la réorganisation de l’opération Barkhane. Mais les actions menées pour éliminer Amadou Kouffa n’ont pas été concluantes. C’est le djihadiste peulh lui-même qui va en donner la preuve. Dans une nouvelle vidéo diffusée en février 2019, il dément sa propre mort. À l’avance, Wassim Nasr avait posté un tweet annonçant cette vidéo de 19 minutes.



En janvier 2020, Amadou Kouffa appelle, à travers un nouvel enregistrement audio décrypté par le journaliste Wassim Nasr, les musulmans au jihad pour « repousser les croisés ».



Depuis 2015, Amadou Kouffa est la figure qui incarne l’insurrection djihadiste dans le centre du Mali. Surfant sur les préoccupations de la communauté dont il est issu, ce prêcheur proche d’Iyad Ag Ghali, l’actuel émir du GSIM, a réussi à enrôler une bonne partie pour servir l’idéologie djihadiste d’Al Qaida. Avec la perte de l’emprise du nord par les islamistes, le centre du Mali est devenu un épicentre de l’insécurité avec des attaques meurtrières contre les militaires maliens et les forces internationales. Sous son impulsion, le jihad s’est même déployé au-delà des frontières maliennes et menace des pays qui se croyaient hors de portée des terroristes. Pourtant le journaliste Wassim Nasr, spécialiste des mouvements jihadistes, reste convaincu que le rôle d’Amadou Kouffa est surtout stratégique.

C’est sous ce manteau qu’il a porté l’expansion de la Katiba du Macina vers le sud et l’ouest malien. Au sortir de la guerre fratricide avec l’État Islamique au Grand Sahara, il a nommé des hommes dont la mission consiste à répandre le jihad dans les coins les plus reculés du Mali et éventuellement dans les pays côtiers. Ce qui le place au cœur de la stratégie de terreur du GSIM et d’AQMI contre les pays ouest-africains obligés d’intégrer de plus en plus l’option du dialogue dans leurs réponses contre les groupes terroristes.

Au Mali, c’est déjà sous Ibrahim Boubacar Keïta que des initiatives sont entreprises pour discuter avec les djihadistes nationaux. Légitimé par les conclusions du dialogue national inclusif et la conférence d’entente nationale, le dialogue est vu comme l’une des voies de sortie de crise.

En octobre 2021, le haut conseil islamique a annoncé avoir été mandaté par les nouvelles autorités de la transition pour poser les premiers jalons des négociations. Mais coup de théâtre, un communiqué du gouvernement nie avoir mandaté qui que ce soit pour des pourparlers.

Cependant, des efforts continuent d’être déployés en coulisse, à l’image de la tentative de renouer le dialogue avec, selon Wassim Nasr, l’envoi d’émissaires du GSIM venus des Katibas du centre à Nouakchott, en marge de la conférence pour la paix dans le monde. Des efforts que les dernières actions de l’armée malienne et des russes de Wagner dans le centre et la montée en puissance de l’État Islamique dans le Sahel risquent d’annihiler.