Sadio Mané sur sa saison compliquée et sa bagarre avec Leroy Sané : « Dès fois c’est bien de régler certains problèmes »

Sadio Mané est revenu sur sa première saison, très compliquée au Bayern Munich, sa violente altercation contre son coéquipier, Leroy Sané, mais également son avenir en club. À ce propos, l’ancien attaquant de Liverpool, s’est voulu très clair : « Si tout va bien, je vais retourner au Bayern. » Autrement dit, un départ vers l’Arabie Saoudite ou en retour en Angleterre n’est pas à l’ordre du jour.



Au micro de nos confrère de la 2stv, Mané, a pris du recul pour analyser sa saison bavaroise…« C’était compliqué. C’est une saison très compliquée, mais ça arrive parfois dans la vie d’un être humain. Je l’ai prise comme une saison compliquée. Ce n’est pas une surprise parce que je m’attendais à ce que les choses soient un peu compliquées. Nous sommes des footballeurs, nous aimons relever les défis, et c’est un gros défi. C’est à moi de tout faire pour relever ce défi » a-t-il déclaré.



Pour ce qui est de sa bagarre avec Sané le 12 avril dernier au sortir d’une défaite en ligue des Champion contre Manchester City, il estime que : « Ce genre d’incident peut arriver. C’est passé. On a pu régler ce petit problème. Dès fois c’est bien de régler certains problèmes, mais peut-être pas avec cette manière. C’est dernière nous. Maintenant, on va essayer de se battre tous ensemble pour aider le club à atteindre ses objectifs la saison prochaine… » Actuellement en vacances au Sénégal Sadio Mané en profite pour se ressourcer avant le démarrage de la nouvelle saison.