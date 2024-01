Sadio Mané s’exprime après son mariage : « on fera tout pour conserver notre titre ! »

Ce sont là les premiers mots du nouveau marié Sadio Mané qui, après avoir reçu les félicitations du Président Macky Sall lui-même, ainsi que l’ensemble du peuple sénégalais, SM10 a fait part de sa détermination, lui et ses coéquipiers à tout mettre en œuvre pour amener une deuxième coupe d’Afrique d’affilée au Sénégal. « on fera tout pour conserver notre titre ! » Désormais, tous les regards sont tournés vers la Côte-d’Ivoire et la coupe d’Afrique qui démarre ce samedi 13 janvier…