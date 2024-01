Sadio Mané révèle ce qu’il a dit à Naby Keita pour baisser la tension sur le terrain …

Ce mardi, plus que jamais, le derby entre le Sénégal et la Guinée était extrêmement tendu. À plusieurs reprises, les joueurs ont failli en venir aux mains sur la pelouse. Et, pour éviter que ce match extrêmement haché, ne vire à la catastrophe en un moment donné, Sadio Manè à avouer s’être rapproché de son ex coéquipier à Liverpool,Naby Keïta, pour lui parler et lui demander de calmer ses coéquipiers…