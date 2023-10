Sadio Mané après le tirage au sort : « c'est un groupe très difficile ! »

Parmi les invités d’honneur de la cérémonie dédiée au tirage au sort de la 34e édition de la coupe d’Afrique des nations de football (13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire), Sadio Mané a livré son impression a chaud, quelques instants après la fin de la cérémonie. Et, pour le champion d’Afrique en titre, le Sénégal est tombé sur du très lourd dans le groupe C où ils seront en compagnie du Cameroun, de la Gambie et de la Guinée Conakry.



De l’avis de l’attaquant d’Al Nassr ce ne sera pas une mince affaire… « Je pense que c'est un groupe très difficile. Je suis à moitié Gambien et Guinéen. Mes parents viennent de la Guinée, et le Cameroun est présent, donc ce sera un groupe assez compliqué. Nous allons tout faire pour passer le premier tour » a-t-il déclaré. Rappelons que le Sénégal et le Cameroun vont se frotter le lundi 16 octobre à Lens. Une rencontre amicale qui pourrait bien être annulée au vu des enjeux de l’heure…