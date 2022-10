Sadio Mané … Docteur Honoris Causa, hic et nunc (Par ABF)

C’est ici et maintenant… Oui, l’enfant de Bambalimérite tous les honneurs et la reconnaissance de la nation…







Il fait incontestablement partie des personnalités qui font la fierté de tous les Africains. Le Trophée Socrates vaut mille Ballons d'Or. Etre au chevet des siens n'a pas de prix. Sadio Mané n'a jamais lésiné sur les moyens pour contenter ses frères et sœurs de Bambali.







«Meilleur sur le terrain et humaniste dans l'âme, Sadio Mané mérite cette belle récompense du trophée Socrates pour son investissement personnel au bénéfice de la communauté», a tweeté le Président Macky Sall. Ce qui est d’autant plus vrai qu’il a non seulement permis au Sénégal d’être champion d’Afrique, mais surtout il est en train de transformer son village en une véritable ville moderne de l’intérieur du pays. Un lycée, un hôpital, une mosquée, la réfection de la maison de son père, un terrain de foot en cours de finition, une station d’essence en cours de réalisation, l’électrification du village, en plus de ces réalisations, d’autres projets d’assainissements sont en cours d’élaboration. … de l’argent à chaque famille du village…qui dit mieux ?



D’ailleurs sa réaction à l’issue de la cérémonie du Ballon d’or montre à suffisance la dimension de l’homme. «Je suis très heureux de le remporter. Comme j'ai dit, c'est un prix spécial pour moi. Ça me motive pour donner le meilleur de moi-même en dehors du terrain. Ça a été un rêve de gamin de faire le maximum pour ces gens autour de moi, voire plus loin. Je sais d'où je viens, je connais la réalité. J'essaye de faire ce que je peux, du mieux possible» dit-il.



Respect Sadio Mané !







Pour avoir séjourné récemment, lors du Trophy Tour Can Cameroun 2021, à Bambali, nous avons pu mesurer l'ampleur et l'impact des investissements de Sadio Mané sur le vécu des populations de ce lointain bled. Son aura va au-delà du simple footballeur. Une attitude qui conforte la vision du football de feu Mababa Diouf dit Pape qui avait écrit un livre intitulé «C'est plus qu'un jeu».







Toutes les grandes universités du pays devraient se bousculer à ses portillons pour l'honorer. Il mériteplus que toute autre personnalité le titre de Docteur Honoris Causa. Son engagement dans le social fait de lui un homme exceptionnel, de la trempe de ceux qu'on donne en exemple aux enfants du monde.







Que la sphère du foot reconnaisse son engagement dans les œuvres sociétales et caritatives est une consécration. Sadio a su donner un sens à sa vie…Aider, encore aider et toujours aider... Plus qu'une décoration, le récipiendaire mérite d'être coopté au Panthéon des Grands hommes du Sénégal et de l'Afrique…







L'Université devrait saisir cette occasion sublime que lui offre Sadio Mané. Il est un modèle d'abnégation, un travailleur acharné, mais surtout il fait preuve d'une humilité sans faille. Sportif de haut niveau, il a le cœur sur la main. Sadio Mané doit être offert en exemple à la jeunesse africaine. Il est une référence pour tous les jeunes.







L’Université sénégalaise doit lui décerner le titre de Docteur honoris causa. Cette marque de distinction qui est souvent offerte à une personnalité ayant posé sa marque dans un domaine particulier.



Mané rentre dans le cercle restreint des hommes de son époque qui peuvent valablement prétendre à ce strapontin. Car ce titre honorifique permet à une université de souligner l'œuvre d'une personnalité ou son implication dans une communauté. Et c’est le cas pour l’enfant de Bambali.



Revisitons son parcours de Bambali à Munich en passant par Liverpool, Salsbourg, Metz ; Génération Foot et Mbour…Sadio Mané est plus qu'une référence…C'est modèle d'endurance ; du don de soi et de l'humilité. Avant que des universités d'ailleurs ne le fasse, honorons ceux qui font notre fierté…







Docteur Honoris Causa, n'est pas l'apanage des seuls hommes de lettres, de culture ou politique.En 2008 , Jean Béliveau , un ancien joueur de hockey sur glace chez les Canadiens de Montréal , avait reçuun doctorat honorifique de l'université Laval . L'Ivoirien Didier Drogba est depuis 2021 docteur honoris causa du Réseau des universités des sciences et technologies d'Afrique (RUSTA).







Mané hisse l’Afrique sur le podium…27 ans après Weah



La 2e place au Ballon d’Or est la consécration de toute une carrière. C’est juste du mérite…



Avec ce classement, la star sénégalais réalise un exploit et devient le premier joueur africain à atteindre ce niveau. Le seul et unique lauréat du continent reste Georges Weah qui avait remporté l’édition 1995 devant Klinsmann et Litmanen. Depuis lors les prétendants africains et pas des moindres y ont usé … des godasses sans jamais arriver à se hisser sur le podium. Didier Drogba, Samuel Eto’o, Yaya Touré, Ryad Mahrez ouMohamed Salah, Sadio Mané ont toujours été recalés pour des raisons souvent inconnues.



Même si l’Afrique a connu de très grands footballeurs, jamais ce continent n’était parvenu a placé un de ses fils à ce stade du classement du Ballon d’Or.



Après le libérien Georges Weah, l'enfant de Bambalise positionne comme le porte-étendard de l'Afrique dans le gotha mondial du football.







Mais en attendant que Sadio touche au Graal, honorons-le, hic et nunc…du titre de Docteur Honoris Causa.





Alioune Badara FALL (ABF)



Journaliste FUTURS MEDIAS