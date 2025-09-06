Sadio Mané : « Chaque match décisif nous rapproche de la Coupe du Monde »

Sadio Mané a livré ses impressions après la victoire contre le Soudan, soulignant la pression ressentie après le succès de la RD Congo : « On savait qu’il fallait bien faire, et l’essentiel était de gagner. Maintenant, on a un match décisif, et ce genre de match est exactement ce qu’il nous faut pour avancer vers la Coupe du Monde. » L’attaquant reste confiant et enthousiaste : « Ces matchs sont excitants, tout le monde est impatient de les jouer, et peu importe où je joue – droite, gauche ou dans l’axe – l’essentiel est de donner le meilleur pour l’équipe. »





Pour Mané, la clé du succès réside dans la concentration et l’expérience. « Il faut rester concentré du début à la fin. Ce genre de rencontre se joue sur les détails, mais on a l’expérience nécessaire pour ne pas être surpris », a-t-il expliqué. Avec cette lucidité, il prépare les Lions à affronter la RD Congo : « Maintenant, il faut juste rester concentrés et utiliser notre expérience pour remporter ce match décisif. Allez ! »

