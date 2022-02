Sadio Mané : « On a décidé de ne rien fêter, il faut d'abord gagner la CAN ! »

Pas question de se disperser encore moins de jubiler trop tôt, a fait savoir l'attaquant international sénégalais Sadio Mané, juste après la qualification du Sénégal en finale de la CAN. "On a décidé de ne rien fêter, il faut d'abord gagner la CAN." Après la terrible désillusion liée à la finale perdue en 2019 (1-0, contre L'Algérie.) La concentration reste de mise au sein de la tanière...