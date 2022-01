Sadio Mané : « Nous sommes là pour la coupe et rien d'autre... »

Seule la victoire finale sera belle a fait savoir Sadio Mané à la suite de la qualification du Sénégal en demi-finale de la CAN. "Nous sommes là pour la coupe et rien d'autre..."

Un objectif qui reste de mise pour les Lions qui sont plus que jamais l'un des sérieux favoris de la Coupe d'Afrique 2022. « On va jouer le Burkina qu’on connait bien. On va bien se préparer cette rencontre. Il ne faut pas se voiler la face, on veut aller en finale et ce sera une erreur si le Sénégal n’y arrive pas »