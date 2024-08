Sabodala/Grève des agents de la SGO : La source du problème !

L'entreprise Sabodala Gold Opérations est secouée par une grève de ses employés depuis 1er août 2024 à 20 heures.

Le forfait des heures supplémentaires est à l'origine du différend qui oppose la direction aux employés. Selon les grévistes le problème avec la direction, serait né de leur accord d'établissement qui a été signé en 2016.



Dans cet accord, il ya un article 8.2 qui stipule que les cadres qui travaillent dans les départements de production sur une fourchette de 12 heures maximales par jour doivent bénéficier d'un forfait d'heures supplémentaires. Toujours selon eux, le forfait des heures supplémentaires des non cadres n'a pas été calculé selon le code du travail sénégalais qui dit que toute composante du salaire qui est imposable doit être incluse dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires et ceci n'a pas été respecté jusqu'en 2022 où les travailleurs l'ont dénoncé.



Suite à cela la direction avait commencé à intégrer la prime de production et l'augmentation annuelle dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires . Les délégués avaient renoncé à l intégration de l'indemnité compensatrice des avantages en nature depuis 2022.



De son côté la direction de la SGO assure avoir démontré depuis 2021 et de manière constante son engagement à améliorer les conditions de travail de ses employés.



Selon elle, l'entreprise dispose d’accord d’établissement signé en 2016 amendé par le protocole d'accord de 2022 et visés par l’Inspection du travail et homologués par le tribunal du travail. Ces accords, toujours en vigueur, définissent la manière dont les heures supplémentaires doivent être calculées. A cet effet un rappel plus de 1.5 milliard de FCFA a été versé aux travailleurs non cadres en décembre 2022 en vertu du protocole de 2022



Depuis 2022, les représentants des employés ont manifesté leur volonté d’intégrer de nouveaux éléments dans la base de calcul des heures supplémentaires. Bien que ces éléments n'aient pas été explicitement exigés par la loi, la direction de SGO a répondu positivement à la plupart de ces demandes, en acceptant d'inclure de nouvelles dispositions.



Ainsi donc, souligne la direction, les dernières revendications exprimées portent sur des paiements rétroactifs demandés par les représentants des employés depuis 2017, remettant en cause des accords signés et acceptés par toutes les parties prenantes.



Pour montrer sa bonne foi, la direction de SGO a même récemment fait plusieurs propositions, portant notamment sur l’intégration d’une prime de production, d'un remboursement fiscal sur les avantages en nature, la rétroactivité de certains paiements et meme une nouvelle rotation 14/14 (14 jours travaillés pour 14 jours de repos) plus avantageuse pour les cadres.



Pour ce qui est de la fermeture des sites d’hébergement et du restaurant, la direction tient à préciser que conformément à la réglementation en vigueur, toute participation au mouvement de grève suspend temporairement le contrat de travail et, par conséquent, les avantages associés, y compris le logement et les repas fournis au niveau des camps de Sabodala et Massawa.