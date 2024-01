Sa tenue critiquée, Mia Guissé répond à ses détracteurs

La chanteuse Mia Guissé fait encore parler d’elle. Lors du Grand bal de Youssou Ndour, elle a été sévèrement critiquée sur les réseaux sociaux à cause de son code vestimentaire. Mais l’artiste n’a pas tardé à apporter sa réplique à ses détracteurs. « Ceux qui me critiquent publiquement et me demandent la combinaison en privé, je vous vois… », a-t-elle répondu avant de donner le nom du tailleur.