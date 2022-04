Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) est passé à l’acte. Après la mise en demeure et le rappel à l’ordre non respectés par le groupe D Média, l’organe de régulation a suspendu les fréquences de la SEN TV et ZIK Fm pour 72h.



Ceci en application de l’article 26 de la loi n° 2006-04 du 04 janvier 2006 portant création du CNRA et de l’article 210 de la loi n° 2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la Presse. Ainsi, "la diffusion des programmes de la SEN TV et de la ZIK FM est suspendue pour 72 heures, durant la période allant du jeudi 31 mars 2022 à 18 heures au dimanche 3 avril 2022 à 18 heures", peut-on lire sur la note rendue publique le jeudi 31 mars 2022.



Ainsi donc, au terme d'une mise en demeure relative à la nature tendancieuse de la revue de presse d'Ahmed Aïdara, le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel ( CNRA), selon le journaliste Mouhamed El Amin Thioune, " a sévi en toute responsabilité et en toute indépendance. Le CNRA est dans son rôle et c'est le contraire qui devrait étonner. Il est conforme à sa mission de réguler le champ médiatique Sénégalais."



Comme l'on pouvait s'y attendre, l'acte a fait couler beaucoup d'encre et de salive singulièrement du côté de ceux qui ont "des réactions épidermiques en lieu et place d'une analyse lucide et objective de l'affaire", estime le journaliste.



En effet, reconnaît-il, "le cas d'école qu'elle constitue ne pouvait ne pas susciter un débat passionnant et passionné. Pourvu qu'il ne soit pas biaisé par des a priori, des jugements de valeur ou encore une partisanerie susceptible de semer la confusion dans les esprits à défaut de les manipuler."



En effet, il convient selon le journaliste/formateur, de préciser que "le reproche fait à Ahmed Aïdara n'est pas réductible à l'exercice de sa fonction de Maire à la ville de Guédiawaye. Il trouve sa justification dans la nature de sa revue de presse elle-même dont il use et abuse, pour clouer au pilori des citoyens qui n'ont pas de support pour lui apporter une réplique à la mesure de ses attaques qui n'ont que trop écorné l'image de la presse, particulièrement la revue de presse incarnée par la génération des Martin Faye jusqu'à celle des Abdoulaye Cissé, Pape Alé Niang pour ne citer que ces derniers."



Ainsi, le journaliste insiste sur le fait que bien qu'étant un genre journalistique, "la revue de presse obéit à des règles. Contrairement à la vielle garde, la nouvelle génération est plus dans l'extravagance, le sensationnel et le commentaire que dans la livraison de l'information", estime-t-il.



À la suite de la décision du CNRA, certains sont montés au créneau pour comparer DMEDIA, la RTS et même le Soleil. Mais, selon M. Thioune, "il y'a bien lieu de s'insurger contre cette posture comparative qui voudrait que Racine Talla, Yakham Mbaye et autres soient logés à la même enseigne. Il faut comparer ce qui est comparable. Les échelles ne sont pas les mêmes" En effet, selon lui, " un DG est un manager non un chroniqueur ou journaliste en fonction.



Faut-il rappeler aux "spécialistes" bien pensants que la radiotélévision sénégalaise a une mission de service public, laquelle consiste à rendre compte aux citoyens de tous bords des réalisations de l’État. Dans le cadre de la coordination médiatique d'activités organisées notamment par des personnalités politiques, nous ne rappelons pas le nombre de fois que nous avons dû recourir au service commercial pour pouvoir bénéficier d'une couverture par la Rts.



Sous ce rapport précis, accuser la télévision NATIONALE de posture propagandiste pour une tentative subtile de légitimation des agissements d'Ahmed Aïdara relève d'une mauvaise foi." Pour finir, le journaliste formateur invite les partis en conflit à revenir à l'essentiel et de trouver un terrain d'entente...