STADE DE MBACKÉ - Pourquoi l’entrepreneur n’a pas voulu répondre publiquement au ministre sur les retards du chantier ?

Une chose et claire : la construction du stade de Mbacké a connu bien des déboires ayant entraîné un retard dans la livraison. Et quand le ministre Yankhoba Diattara, venu visiter le chantier, a voulu en savoir davantage en public sur les causes, l’entrepreneur a préféré ne pas répondre. « Je ne peux vous dire les causes du retard ici, Monsieur le ministre », aura rétorqué Mbaye Faye.

Toutefois, la garantie a été donnée que le stade sera livré dans deux mois. Cela, grâce notamment, à la diligence du maire Gallo Bâ qui a convenu de faire le nécessaire côté électricité en débloquant une somme de 42 millions de francs. Le ministre-marie espère, en passant, que le Président de la République acceptera de venir personnellement inaugurer le « joyau ».