SPORTS : Pour magnifier ses brillants exploits Thiemping honore le journaliste Abdoulaye Thiam.

Abdoulaye Thiam, journaliste spécialiste du sport, président de l’Association Nationale de la Presse Sportive Sénégalaise (ANPS), a été honoré ce samedi par Thiemping, son village natal durant une cérémonie festive.



Une occasion de taille pour magnifier le travail abattu par l’enfant du terroir qui reste un légionnaire dans la couverture des rendez-vous sportifs de haut niveau et concomitamment un grand acteur du développement de sa localité.



La consécration du Sénégal sur le toit de l'Afrique après sa victoire en finale face à l'Égypte à l'issue des tirs au but, continue de charrier des ondes de joie qui se distinguent de par les multiples manifestations dédiées à cet avènement. Au niveau du village de Thiemping, où la ferveur et l’enthousiasme des populations n’ont pas fléchi, la motivation des habitants a concouru à honorer le travail abattu par un enfant du terroir dans la couverture de ce rendez vous sportif de haut niveau, qui a vu le sacre des Lions de la Téranga.



Dans la dynamique, ce sont aussi, les multiples actions que le fils du village a consacré au développement de la collectivité qui ont été magnifiées, durant la sympathique cérémonie qui a recueilli le déplacement de plusieurs milliers de personnes sur la principale place publique du village à quelques encablures du fleuve Sénégal.



À rappeler que le journaliste n'avait pas tari d’éloges sur le média Dakaractu lors de la CAN 2021 au Cameroun. Un témoignage par rapport à la couverture abattue par l’équipe envoyée sur place qu’il a jugée excellente.



Un geste qui n’a pas laissé insensible tous les internautes du média. Cette célébration du journaliste apparaît comme un mérite pour la famille de la presse.