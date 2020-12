SOUVENIRS / Mamadou Mamoune Diagne, rappelé à Dieu il y a 10 ans

03 Décembre 2010 - 03 décembre 2020 / Voilà 10 ans, jour pour que Mamadou Mamoune Diagne était rappelé à Dieu. En ce jour anniversaire de ce triste événement, les frères, sœurs, neveux, cousins et cousines, amis et voisins réitèrent leurs prières à l'endroit du défunt pour que son âme repose en paix.



La famille Diagne à Castors s'incline devant la mémoire du regretté disparu et demande au Tout Miséricordieux de l'accueillir dans le meilleur de Ses Paradis...