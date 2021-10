SOUVENIRS / 12 Octobre 2020 - 12 Octobre 2021 : Sokhna Adja Aminata Sô, un an jour pour jour !

En ce jour anniversaire de son rappel à Dieu, Maitre Nafissatou Diop Cissé et ses enfants, Mme Mbaye Fatoumata Zahra Thiam, son époux Cheikh Mbaye et ses enfants, la famille de feu Mboutou Sow et de feue Aminata Diaw Nguissaly, la famille de feu Abdoulaye Sow, la famille de feue Oumy Diané, les familles Sow de Kaolack et de Dakar, les familles Diané de Dakar, Ngaparou et Kaour, les familles Ndiaye, Seck, Diagne, Youm de Dakar et de Ngaparou, les familles Diop de Dakar et de Ndiafatte, les familles Thiam de Dakar et de Kaolack... vous prient d'avoir une pensée pieuse pour leur bien-aimée Adja Aminata Sô et vous remercient, encore une fois, de votre soutien moral lors de cette épreuve douloureuse.



Elles sollicitent, par ailleurs, vos prières pour le repos paisible et éternel de l'âme de la regrettée disparue.



AL Fatiha + 11 Likhlass