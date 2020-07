SOS : Le calvaire d'une femme atteinte de cancer du sein...

Pendant que tout le monde n'en a que pour la Covid-19, d'autres maladies continuent de faire souffrir, en silence. Leurs porteurs sont presque oubliés à l'image de cette femme, vivant avec le cancer du sein. Son diagnostic a été établi il y a près de 05 mois, selon son mari qui s'est confié à Dakaractu.



Depuis, c'est la croix et la bannière pour ce couple qui habite en banlieue dakaroise, avec un revenu moyen pour une prise en charge adéquate. Ce qui a entraîné la dégradation de l'état de santé de la femme qui risque de perdre son sein droit si rien n'est fait dans les meilleurs délais.



Tailleur de profession, son époux n'est plus en mesure de supporter les frais liés à la prise en charge de cette épouse pour qui il éprouve la plus grande affection et avec qui, il restera quoi qu’il advienne. Mais Pape. O. T ne veut surtout pas en arriver là. Il veut toujours avoir à ses côtés sa moitié et s’en ouvre aux bonnes volontés pour qu’elle soit soignée et rien d’autre.



Sa dignité en bandoulière, la souffrante a trouvé l'énergie nécessaire pour raconter son calvaire. « Je ne dors plus. Je reste toute une nuit éveillée. Je ne retrouve un semblant de mieux que le matin. J’éprouve d'énormes difficultés pour faire le moindre mouvement. Je ne peux même pas manger. J’ai des migraines en permanence. Je veux juste recouvrer la santé pour avoir une vie normale », pleure-t-elle en espérant que son appel sera entendu. Il doit être entendu...