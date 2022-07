SONKO À TOUBA : « Si ceux qui ont quitté YAW pensent qu’ils vont faire gagner Benno ici, ils se trompent… Benno sera laminée le 31 juillet »

Autant le confirmer d’emblée : Ousmane Sonko, Déthié Fall et leur délégation ont eu droit à un accueil populaire exceptionnel de Ndindy à Touba en passant par la corniche Dahra - Djoloff. L’accueil était, pour l’essentiel, déroulé par des jeunes qui ont énergiquement applaudi presque tous les faits et gestes de « Sonko Mu Séll - mi »( pour reprendre l’expression que Déthié Fall a empruntée dans son discours).



Perché du haut de son véhicule, Ousmane Sonko commencera par brocarder ses détracteurs qui, selon lui, se plaisent à lui mettre les bâtons dans les roues toutes les fois qu’il vient à Touba. « À chaque fois que nous nous préparons à venir à Touba, des gens s’affairent toujours à saboter. Je tiens à dire une chose : Personne mieux que nous ne connaît le caractère sacré de la cité religieuse et ne le respecte plus que nous le faisons. Pour les besoins de la campagne, je leur ai demandé de ne dérouler aucune caravane à Touba28 ou aux abords de la mosquée. Ces gens qui nous accusent n’appartiennent pas mieux que nous à cette ville. Et d’ailleurs, quand il s’était agi pour nous de mettre en place une permanence, nous sommes allés jusqu’à Mbacké alors qu’eux, ils ont des permanences dans Touba. Une autre chose que je voudrais dire. Avec le concert des casseroles, je signale que c’est moi qui avais demandé à Serigne Cheikh Thioro Mbacké de dire à nos militants d’aller taper leurs casseroles à Mbacké. »



Ousmane Sonko ne manquera pas aussi de jeter des pierres dans le jardin des leaders qui ont quitté Yewwi pour aller soutenir la coalition présidentielle à quelques jours des élections législatives. Sans les nommer, il se voudra taquin à leur égard, estimant qu’ils ont empoché de l’argent pour ne rien apporter ensuite à la coalition au pouvoir. « L’argent que le pouvoir a versé à Touba est largement supérieur à ce qui est versé dans le reste du Sénégal. Le Baol-Baol aime l’argent, mais il se contente de l’argent mérité et obtenu à la sueur de son front. J’entends des gens qui étaient avec nous aller déposer leurs baluchons ailleurs. Quiconque pense que quitter Yewwi à quelques encablures des élections nous fera perdre Touba- Mbacké, tu te trompes lourdement. Le 31 juillet, Benno sera laminé à Touba! »



En réponse à ceux de la coalition qui disaient ne voter du côté de Mbacké que pour la liste nationale de Yewwi, Ousmane Sonko fera des précisions. « Touba est la seule ville au Sénégal que Macky Sall n’a jamais gagné depuis 2012. 2022 devra être pire que les années précédentes et en 2024, ils devront déguerpir. Des personnes sont armées par le pouvoir et dirigent des listes, mais elles n’appartiennent pas à l’opposition. Il n'y a qu’une opposition et c’est l’inter-coalition Yewwi - Wallu et il n’ y a qu’un seul bulletin c'est celui de Wallu pour Mbacké ».