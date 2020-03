SIX JOURS, ZÉRO CAS... TROIS MAISONS EN QUARANTAINE / Touba décide de se confiner pour bouter dehors le Covid-19.

Au moment où ces lignes sont écrites, seules trois maisons sont mises en quarantaine à Touba. La quatrième a été libérée, étant donné que ses occupants ont été testés négatifs au Coronavirus. C'est le médecin-chef du district sanitaire de Touba qui en fait lui-même la révélation.



Le Docteur Mamadou Dieng d’ajouter que depuis 6 jours, la cité religieuse n'a enregistré aucun cas de covid-19. Sur les routes de Touba, la nouvelle fait beaucoup de bien, même si les populations refusent de baisser les bras. Des avis recueillis non loin de la grande mosquée ont permis de comprendre que le maitre-mot est le respect des consignes de l'administration médicale par rapport aux précautions d'hygiène à adopter et à la technique du confinement.

Mis à part le premier jour où certains ont montré quelques velléités de réticence, le couvre-feu a connu depuis lors, un succès phénoménal.



Présentement, le centre de traitement de Darou Miname compte 17 malades dont un Fatickois venu profiter des soins offerts.



Rappelons que le Modou-Modou de Darou Marnane est guéri, tout comme son fils de 2 ans. Ils étaient soignés à Dakar.



Mamadou Dieng accompagnait le gouverneur de Diourbel, Gorgui Mbaye, qui était venu effectuer une visite de chantier du site qui devra abriter le centre de traitement des maladies infectieuses et du covid-19.