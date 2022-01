SEULS MAIRES DÉJÀ ÉLUS / Abdou Lahad Kâ gêné par les bulletins blancs… Cheikh Bara Guèye domine son sujet.

De tout le Sénégal, ils ont été les seuls maires dont les noms étaient connus depuis bien avant la campagne électorale et le scrutin. Il s’agit de Abdou Lahad Kâ et Cheikh Bara Guèye, maire de Touba et de Darou Nahim, tous deux élus suite au choix du Khalife Général des Mourides porté sur eux.



Tous les deux leaders sont à la tête de la liste, par ailleurs, parrainée par la coalition présidentielle. Si à Darou Nahim, les bulletins blancs n’ont pas dicté leur loi, à Touba , ils auront fait ravage.



Affaire à suivre…