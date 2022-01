SERIGNE FALLOU MBACKÉ : « Depuis 2014, l’État réduit chaque année le budget du département de Mbacké pour nous bloquer! »

Aussitôt réélu à la tête du Conseil départemental de Mbacké, Serigne Falilou Mbacké a tenu à remercier les populations non sans réitérer son engagement à répondre aux attentes des administrés. Et c’est d’emblée qu’il dira se mettre au travail pour réussir la mission à lui assignée. Toutefois, il relèvera un fait majeur qui n’a pas été pour l’aider dans ses 07 ans passés à la tête du département de Mbacké. Il s’agit du blocage dont il est victime. « Nous avons un budget réduit tous les ans depuis 2014, alors que les autres départements du Sénégal ne souffrent pas de ce manque de considération. Les populations de ce département devraient bénéficier de plus de respect au vu de la contribution assez significative des populations sur le PNB. Ces manières de nous porter préjudice peuvent nous agacer mais portent davantage atteinte aux populations », dira-t-il notamment...