SÉNÉGAL : Le ministre de la Justice Me Malick Sall testé positif à la Covid-19.

Le Garde des Sceaux et ministre de la Justice Me Malick Sall a été testé positif à la Covid-19 ce mercredi 28 Juillet 2021 malgré sa vaccination. Conformément au protocole sanitaire, il s’est mis en isolement et ses audiences prévues ont été annulées.