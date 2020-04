SÉNÉGAL : 64 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 1 nouveau guéri et un cas grave en réanimation.

Sur 677 tests réalisés, 64 sont revenus positifs au coronavirus. Il s’agit de 50 cas contacts suivis et 14 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Sangalkam (2), Rufisque (2), Grand Médina (1), Touba (6), Thiès (1), Sédhiou (1) et Mbacké (1) et cette dernière est décédée hier.

1 patient ont été testé négatif et déclaré guéri. Un cas grave en réanimation.

A ce jour, le Sénégal compte 736 cas positifs dont 284 guéris, 9 décès, 1 évacué et 443 encore sous traitement.