SÉNÉGAL : 33 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 15 nouveaux guéris, aucun nouveau décès et aucun cas grave en réanimation.

Sur 1546 tests réalisés, 33 nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 2,13 %. Il s’agit de 2 cas contacts suivis, 2 cas importés (AIBD) et de 29 cas issus de la transmission communautaire et répartis comme suit : (Dakar 28 Régions 1)

15 nouveaux patients suivis ont été testés négatifs et déclarés guéris.

Aucun cas graves n'est pris en charge dans les services de réanimation.

Aucun nouveau décès lié à la Covid-19, n'a été enregistré.

A ce jour, le Sénégal compte 74256 cas déclarés positifs dont 71261 guéris, 1890 décès et 104 sous traitement.