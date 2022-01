SENEAU : lancement d’un nouveau logiciel client AARSENEAU

L’entreprise en charge de l’exploitation et de la distribution de l’eau potable en zone urbaine et péri-urbaine du Sénégal SENEAU lance une campagne dédiée à la promotion de son nouveau logiciel client : AARSENEAU. Ce logiciel propose un système de facturation plus performant, une nouvelle facture co-créée avec les associations de consommateurs ainsi qu’une agence ligne permettant aux clients de suivre leur consommation et payer leurs factures sans se déplacer.