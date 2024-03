SEN de l’APR : Macky Sall active la machine électorale autour de Amadou Bâ

La messe est dite du côté de l’alliance pour la République. Après les instructions données à tous les responsables politiques de mouiller le maillot, le Président Macky Sall, à l’issue du secrétariat exécutif national de l’APR convoqué ce mercredi, vient de déclarer qu'il libère tout le monde pour aller faire campagne pour la victoire du candidat Amadou Bâ. Macky Sall a précisé qu'il a choisi et le congrès l'a entériné. Les responsables de l’alliance pour la République et ceux de Benno Bokk Yaakar vont se déployer sur le territoire national et dans la diaspora pour la victoire de la mouvance présidentielle.