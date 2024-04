S.E. Bassirou Diomaye Diakhar Faye : « Je garderai à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir! »

Le président de la République du Sénégal nouvellement élu, lors sa prestation de serment, a tenu à rassurer le peuple sur son intention.



Face à ses hôtes au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD), il dira : « Je garderai toujours à l’esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir... »

Poursuivant son propos, il rappelle que « ce grand peuple que nous sommes, au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à maintes occasions et dans des moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. »



Ainsi, il promet de toujours se souvenir des sacrifices consentis pour la cause. « En m’adressant ce jour à vous, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers », conclut le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye depuis Diamniadio.