Russie 2018 : CANAL+ au cœur de l’évènement avec un programme alléchant

En tant que diffuseur officiel de la compétition, Ý est aux premières loges de ce rendez-vous majeur du ballon rond avec toute la rédaction et les équipes de production des CHAINES Ý SPORT mobilisées pour couvrir cet événement à travers un dispositif antenne exceptionnel :



§ 100% des matchs en direct et en HD sur ÝSPORT 1 et ÝSPORT 2



§ Une équipe d’experts composée de journalistes et de consultants Ý pour commenter toutes les rencontres et décrypter toute l’actualité du Mondial :

Vincent Radureau, Malick Traoré, Charles Mbuya, Lilian Gatounes Stéphane Guy.

Et aussi Habib Beye, Diomansy Kamara, Patrick Mboma, Samuel Lobé,

Kaba Diawara, Fousseni Diawara, Philippe Doucet, Jean-Alain Boumsong,

José Pierre-Fanfan, Pape Diouf et Claude Le Roy.



§ Une continuité d’antenne à chaque match de la Coupe du Monde assurée par un journaliste et un consultant Ý



§ Des magazines pour être au cœur du Mondial avec :



1) CANAL RUSSIE CLUB, magazine d’après-match présenté en alternance

par Charles Mbuya, Malick Traoré et Vincent Radureau et remettant en perspective chaque rencontre avec décryptage des enjeux et des acteurs grâce au regard avisé des consultants experts présents sur le plateau.



2) COUPE DU MONDE DE LA FIFA RUSSIE 2018, L’EMISSION, magazine en direct et en public présenté par Vincent Radureau entouré de consultants. Ensemble, ils feront le point sur les principaux faits marquants de la compétition et des enjeux à venir.



Et pour permettre à tous les abonnés de vivre cet événement comme s’ils y étaient et sans rien manquer, Ý met en également en place un dispositif digital innovant :



§ Un chatbot dédié sur le compte Messenger de ÝSPORT AFRIQUE



§ Les pages Facebook CANAL+ SPORT AFRIQUE avec notamment le Facebook

en live LA LOGE à chaque jour de match et CANAL+SENEGAL pour suivre les Lions au plus près de l’actualité



§ Un live blog sur www.canalplus-afrique.com



§ Les matchs et les émissions en live et en replay sur myCANAL



En étant ainsi au cœur de cette Coupe du Monde, Ý promet à tous ses téléspectateurs de leur faire vivre le meilleur de ce Mondial avec ferveur et émotion.



Et en ce moment, une offre INCROYABLE AVEC LE DECODEUR A 1000F dès la formule Evasion+, installation gratuite, dans la limite des stocks disponibles.