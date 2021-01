Rugby Afrique / Calendrier compétitions 2021 : Édition 2021 du Trophée Barthès U20, Junior World Trophy, Women’s 15s au menu…

Rugby Afrique se prépare pour une année des plus intéressantes sur le continent, avec la publication d’un calendrier détaillé des prochaines compétitions. Le premier temps fort du calendrier de Rugby Afrique est l’édition 2021 du Trophée Barthès U20, dont le coup d’envoi sera donné à Nairobi le 25 mars, et aura lieu jusqu’au 4 avril 2021.



Organisé par la fédération kenyane de rugby, ledit tournoi accueillera notamment les quatre équipes les mieux classées (Kenya, Namibie, Sénégal et Madagascar), vers lesquelles seront tournés tous les regards. Le vainqueur se qualifiera pour le tournoi du Junior World Trophy, organisé par World Rugby, prévu en septembre. Les dates de repli de ce tournoi unique en round-robin seront fixées au mois de juin. En 2019, le Kenya avait accueilli et remporté la poule A.



En mai, c’est en Afrique de l’Ouest que sera organisé le repêchage de la Rugby Africa Cup, un match de qualification pour la douzième place parmi les poules de la Rugby Africa Cup 2021. Le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, l’Eswatini, le Maroc (en attente de la révision de la suspension), Maurice, le Nigéria et le Rwanda sont tous éligibles, avec une fenêtre internationale en juillet comme solution de secours.



Les poules de la Rugby Africa Cup débuteront en juillet 2021, avec quatre poules de trois équipes, chacune disputant un tournoi en round-robin (Toutes les équipes s’affrontent entre-elles) dans un seul lieu par poule. Les deux meilleures équipes de chaque poule se qualifieront pour la Rugby Africa Cup de 2022, qui sert de dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde de rugby 2023 pour l’Afrique.



Quant au Women’s 15s, il se déroulera en même temps, chaque fédération hôte organisant un match test du Women’s 15s entre la fédération hôte et un pays visiteur ou voisin.



« Cette année, la Namibie, le Kenya, l’Ouganda et la Tunisie seront probablement les équipes hôtes, mais la véritable récompense reviendra aux équipes gagnantes, qui peuvent s’attendre à une totale renaissance du Women’s 15s en 2022 », prédit Maha Zaoui, responsable du rugby féminin.



La fenêtre internationale de novembre est désignée comme solution de repli pour les compétitions féminine et masculine de la Rugby Africa Cup. Les préqualifications pour l’Africa Men’s Sevens et l’Africa Women’s Sevens se dérouleront en août et septembre dans le cadre de quatre tournois régionaux, les tournois masculins et féminins étant organisés au même endroit, aux mêmes dates.



Par mesure de sécurité, les mois d’octobre, novembre et décembre resteront libres au cas où les tournois seraient reportés et reprogrammés en raison de la pandémie en cours.