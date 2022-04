Rufisque : entre impopularité et inefficacité, les élus de YAW face à la dure réalité du pouvoir.

Ville de Rufisque : Oumar Cissé avec ses 10.580 voix devra convaincre plus de 23 000 électeurs qui ont voté contre lui.



Pour la très convoitée ville de Rufisque, la coalition YAW, dirigée par Oumar Cissé avait remporté le scrutin avec 10.580 voix contre 9.811 voix pour BBY, 8.038 voix de la coalition Geum sa Bopp, plus de 4.000 voix pour Seydou Diouf avec le PPC, et plus de 1.200 voix récoltées par la coalition ‘’And Défar Tengueth’’.

Avec moins de 50% des électeurs, il devra se faire une popularité et un nom. Mais avec ses projets en bandoulière, il lui sera difficile de faire disparaitre les mauvaises habitudes qui ont fini de s’installer durablement. Et ce ne sont ses dernières mesures qui militeront en sa faveur. En effet, dans une note circulaire, il informe que « les agents municipaux absentéistes sous contrat ailleurs et ceux qui refusent de prendre service seront RADIÉS. Des contrôles inopinés seront effectués dans les différents services. Un cabinet sera chargé de faire un état des lieux relatif au personnel. » lit-on sur la note. En outre, après 100 jours à la tête de la ville, il fait face aux commerçants qui n’ont pas accepté sa décision d’assainir le très désordonné et insalubre marché de Rufisque...



Rufisque Est : difficile de faire oublier Albé Ndoye



À Rufisque Est, la coalition Yewwi Askan Wi a profité de la division de la coalition BBY pour passer devant. Ainsi, YAW remporte la commune avec 3.264 voix contre plus de 10. 000 voix dont celles de 2.964 de "And liggeuy si deug" et 2.866 pour BBY. YAW obtient la majorité des conseillers avec 38 et permet à Élimane Sakho Sembène d'être élu.

À Rufisque Est, certains se demandent s’ils n’ont pas élu ‘’un touriste’’, tellement les choses tardent à bouger. Pour d’autres, le constat est plus amer, « on ne sent pas encore l’existence d’un nouveau maire », s’offusquent certains sur les réseaux sociaux.



Rufisque Nord : Mame Oumar Mané encore dans les esprits.



La coalition BBY artisan de sa propre défaite, reste tout de même majoritaire. En effet, avec 3.650 voix, Assane Kassé de YAW devra tenter de convaincre, les 5.668 de BBY (3.315) et les 2.353 électeurs de "And liggeuy si deug", née de BBY. YAW obtient ainsi la majorité des conseillers (42), donc capable de gouverner librement. Mais le successeur de Mame Omar Mané a du mal se faire une place. Et à Rufisque Nord, commune qui manque de tout, « le maire dort encore. Les quartiers défavorisés attendent les premiers actes de changement du maire », se désole notre interlocuteur. Pour cet autre citoyen de Rufisque Nord « Jusqu'à maintenant nous souffrons... Nous n'avons constaté aucune démarche ou projet de cette nouvelle équipe municipale... C'est très tôt de constater, mais ce n'est pas très tôt de continuer à pleurer les routes désastreuses de Rufisque Nord. Nous interpellons le maire, de nouer des partenariats ou collaborations pour mettre fin à ce cauchemar... Rien ne bouge », s’offusque-t-il. Cependant avec les opérations pré-hivernales, il compte marquer de sa présence.



Conseil Départemental de Rufisque : difficile de remplacer Souleymane Ndoye



Le successeur de Souleymane Ndoye au Conseil départemental a du pain sur la planche. L’ancien président, n’en déplaise à certains, est le seul responsable politique Rufisquois, à avoir une envergure départementale. En douze années, il a réussi à faire connaître l’institution et convaincu les Rufisquois, par des actes sociaux, politiques et par la réalisation d’infrastructures un peu partout dans le département. Dans le cadre de la coopération internationale, il a réussi à faire bénéficier au département de nombreux financements dans plusieurs secteurs. C'est de justesse que la coalition Yewwi Askan Wi dirigée par Papa Mamadou Fam, remportera les élections avec 48.364 voix contre 83.682 pour BBY (47.113), Wallu Sénégal (23.581), And Défar sa gokh (12. 988 voix). Il faut dire que la coalition BBY a payé cher sa division. Grace à la majorité des sièges avec 52 conseillers, YAW a cependant les mains libres pour gouverner. Mais il faut reconnaitre qu’il a du mal à trouver sa marque, tellement l’héritage semble lourd à porter, après plus de « 100 jours de tourisme en France, de visite de chantier de son prédécesseur et d’inaction ». Et c’est dans son propre camp que des voix s’élèvent. En effet, dans une lettre ouverte publiée sur Facebook intitulé : Rufisque et son conseil départemental: une alternance générationnelle piégée !, un responsable politique de YAW de Bargny a souhaité tirer sur la sonnette d'alarme pendant qu'il est temps.



Selon lui, « au sein de Pastef il y a des gens sans valeur ni scrupule prêts à tout pour des intérêts cryptopersonnels. C’est le cas de l'actuel Président du conseil départemental entourées de personnes affamées et assoiffées de pouvoir tels des vautours, en plus de leur incompétence, en l'occurrence le président Pape Mamadou Fam fraîchement élu au conseil départemental, Assane Diop mesquin coordonnateur départemental de PASTEF Rufisque et Moustapha Ndiaye pour ne citer que ceux-là. … Ces gens que j'ai eu à citer plus haut n'honorent en rien la ville de Rufisque. Que des voyous de la pire espèce... »



Apres avoir profité de l’éclatement des voix au sein de la coalition BBY, les élus de Yewi Askan WI de Rufisque ont du mal à s’imposer et à faire oublier leurs prédécesseurs. Entre promesses de campagne et dure réalité de l’exercice du pouvoir local, il leur faut bien plus et beaucoup de temps pour convaincre l’écrasante majorité des Rufisquois qui n’ont pas voté pour eux. Il a espéré, cependant qu’au sortir de leur séminaire organisé à Dakar, ils auront suffisamment de recettes pour renverser la tendance. Mais le temps lui n’attend pas et 2027, c’est bientôt!