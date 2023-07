Rufisque / Prévention des inondations : 7 grands bassins de rétention pour minimiser les risques d'inondation prévus dans le département (ministre)

Le ministre en charge de la prévention et de la gestion des inondations, Issakha Diop, en compagnie des autorités administratives du département de Rufisque, a effectué une visite de chantier ce Vendredi 28 Juillet au niveau des sept (7) bassins de rétention des eaux pluviales qui sont en cours de construction dans cette partie du Cap-Vert qui a subi beaucoup de désagréments lors de la saison dernière.



La caravane qui a démarré à Kounoune au niveau de la base militaire française où trois (3) grand bassins sont érigés, a permis au ministre de constater de visu l'avancement des travaux de ces réceptacles d'eau qui se déroulent à un rythme satisfaisant afin d'anticiper la lutte contre les inondations. La cortège s'est également rendu au champ de Ahmed Khalifa Niass situé à Niague où l'État doit construire deux (2) grands bassins de rétention pour soulager le lac qui a reçu un trop-plein d'eau du à une quantité exceptionnelle de pluie. "Nous avons pu constater aussi l'excellent travail effectué par la DGI au niveau du dalot de Tawfekh où le pont a été repris.

Dans cette zone, il y avait beaucoup de difficultés l'année dernière. Pour dire simplement qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été menées avant l'installation de cet hivernage pour qu'on puisse minimiser les risques d'inondation", a soutenu Issakha Diop qui a tout de même jeté un coup d'œil sur le périmètre de Madiagne qui doit accueillir également deux (2) grands bassins.

Avant de boucler sa tournée, le ministre Issakha Diop et son cortège se sont rendu également à Bambilor pour discuter avec les autorités de ce même sujet et des mesures préventives et promet qu'un bassin sera construit la semaine prochaine pour alléger la souffrance des populations