Rufisque / Portés disparus : Nd. F. Wade quitte le domicile familial avec son garçon et reste introuvable depuis 4 jours.

Ndèye Fatou Wade, habite à Rufisque, cité des enseignants. Elle a disparu avec son fils Médoune Dieng depuis le dimanche 1er Août 2021.



Pour en avoir le cœur net, Dakaractu s'est rendu à son domicile. Selon sa sœur Ndoya Wade, trouvée sur place, c'est à la suite d'une banale dispute que Nd. F. Wade aurait quitté la maison accompagnée de son fils.



En sortant, dit-elle, "elle nous a dit qu'elle partait à la pharmacie d'à côté. On est resté jusqu'à 21h30 au moment de dîner, et on s'est rendu compte qu'elle n'était toujours pas revenue. Nous avons appelé sur son numéro, qui a sonné dans le vide car elle l'avait laissé ici. Nous avons appelé ses amies et le père de son fils, mais personne ne l'avait vue. On se disait, à ce moment là, qu'elle allait sûrement revenir, parce que ce n'était pas la première fois", a-t-elle confié.



Mais voilà 4 jours après, Nd. F. Wade et son garçon ne sont toujours pas revenus à la maison. La dernière fois que la famille a eu des nouvelles d'elle, c'était le lundi au lendemain de sa disparition. En effet, confie sa sœur, "le lundi un homme, qui demeure à Rebeuss, (Dakar) nous a appelé. Cet homme nous a dit que ma sœur était passée chez lui, cherchant un endroit où dormir. À cet homme, il a dit qu'elle a été chassée de sa maison par sa famille. Ce qui est totalement faux. Mais le monsieur qui gère un internat, n'a pas voulu. Ce dernier nous dit qu'elle a quitté la maison sous prétexte que c'est sa sœur qui réside à Mbour, qui lui a dit de venir chez elle. Après, elle est partie".



Aujourd'hui, vu le contexte d'insécurité qui règne dans le pays avec la série de meurtres de femme, la famille Wade ne sait plus à quel saint se vouer et lance un SOS : "on a peur, notre mére ne dort plus, ne mange plus. Nous demandons de l'aide", a dit sa sœur aînée.