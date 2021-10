Rufisque / Lycée Camp Marchand : Le personnel enseignant et l’APE signent une pétition pour réclamer le départ de l’Intendant.

Le personnel enseignant et l’Association des parents d’élèves du Lycée Camp Marchand de Rufisque sont en conflit contre l’Intendant de l’établissement scolaire. Ce dernier, qui est affecté sur les lieux depuis bientôt 4 ans, est accusé de mauvaise gestion des fonds alloués à la bonne marche du lycée.



« L’année 2020-2021, le proviseur a convoqué l’assemblée générale et avoue son impuissance face à l’insubordination de l’intendant qui refuse de lui donner les pièces justificatives des dépenses annuelles. La réponse de l’intendant était sans équivoque. Il montrera ces pièces justificatives à qui de droit, c’est-à-dire le SG, l’IAF, les inspecteurs auditeurs … », fera savoir le Pr Dème.



Selon toujours ce dernier, une pétition a été lancée à cet effet pour démettre l’intendant M. Diop de ses fonctions et pour qu’un audit des fonds du lycée soit diligenté par les autorités compétentes. « Mais il semble que le sieur en question est protégé comme il le prétend. Car il se permet d'outrepasser ses prérogatives sans être inquiété... Il gère dans la plus grande opacité les derniers de l’école qui s’élève à plus de 19 000 000 FCFA. Il le gère comme un épicier qui gère son propre commerce, sans justification ni papier justificatif… », a déploré M. Dème qui parlait au nom du personnel enseignant. Une situation qui a fini d’installer un malaise au sein du Lycée qui traverse des moments difficiles depuis un certain temps.



Fort de tout cela, le corps enseignant ainsi que le réseau des parents d’élèves du département de Rufisque, par devoir, ont décidé de faire face à ce « banditisme organisé » et exige le départ imminent de l’Intendant Monsieur Diop, ont-ils fait savoir lors d’un point presse organisé ce 11 octobre qui coïncide aussi avec la reprise des activités des enseignants. Contacté par nos soins, Al Ousseynou Lo, l'intendant du lycée Camp Marchand, a préféré ne pas se prononcer pour le moment...