Rufisque / Locales 2022 : les têtes de liste de la coalition BBY sont connues

Après de longs mois de rencontre, de campagne déguisée, les têtes de liste de la coalition BBY sont enfin connues.

Pour la très convoitée ville de Rufisque, le chef de l’État a porté son choix sur le Ministre d'État, Ismaïla Madior Fall. Une candidature contestée au début par plusieurs ténors du parti au pouvoir et même de la coalition. Mais avec le temps, il s'est imposé comme candidat crédible à même d'arracher la ville des mains de l'opposition. Il faudra cependant, convaincre les plus sceptiques même dans son propre camp.



Par ailleurs, le ministre d'État a été également investi tête de liste pour la commune de Rufisque-Est, en lieu et place de Mamadou Albé Ndoye, qui maintient toujours sa candidature pour la ville de Rufisque. En effet, ce dernier n'aurait pas approuvé la décision du président et aurait décidé d'aller seul aux élections. Mais des négociations seraient en cours pour le faire revenir dans les rangs.



Par contre, celui qui est revenu dans les rangs, c'est bien Souleymane Ndoye. Ce dernier, pour rappel, s'était démarqué du choix du président porté sur Ismaïla Madior Fall pour diriger la liste de la ville. Il avait à cet effet, mis en place sa propre coalition et avait même déposé sa caution à la CDC sous la bannière de "Bollo Deffarat Tenguethie". Mais d'après les informations de Dakaractu, c'est le chef de l'État, lui-même, qui l'aurait convaincu "de revenir à la maison".



Ainsi donc, charge à lui, de diriger la liste communale de BBY de Rufisque Ouest, sa base politique et celle du Conseil Départemental. Il faut dire que de tous les hommes politiques de la vieille ville, il est le seul à avoir une envergure départementale. Il aura, cependant, la très lourde tâche de convaincre ses camarades de la coalition ''BDT" de continuer à cheminer avec lui. Il faut dire qu'à Rufisque Ouest, il aura intérêt à recoller les morceaux afin de déboulonner le Baobab Alioune Mar, qui ira sous la bannière Geum sa Bopp.



Pour la commune de Rufisque Nord, le chef de l’État a choisi la continuité en confiant la tête de liste au maire sortant Mame Oumar Mané. Voilà donc les choix forts de Macky Sall pour conquérir le vote des Rufisquois au soir du 23 Janvier 2022.