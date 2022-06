Rufisque/Hommage à Cheikh Anta Diop : « Il ne faut pas se contenter de ses legs. Il faut aller au-delà. » (Patricia Diagne, Fondation Sococim)

Dans le cadre de leurs activités pédagogiques et culturelles, le Centre Culturel Maurice Guèye de Rufisque a organisé une conférence sur la Vie et l’Œuvre de Cheikh Anta Diop. Selon Patricia Diagne, directrice de la Fondation Sococim, « Aujourd’hui c’est un événement un peu particulier. Nous avions voulu associer une conférence et un concert de Jazz, un style musical qui n’est pas forcément très représenté à Rufisque. Mais c’est aussi une occasion de faire découvrir aux jeunes ce genre musical qui est le Jazz », fera-t-elle savoir. En ce qui concerne la conférence, le thème était très vaste,

mais selon cette dernière, les conférenciers avaient la liberté de choisir leurs angles de traitement. «Nous avons eu le docteur Awa Bocar Ly Tall qui a présenté un petit peu l’homme à travers son parcours et ses activités qu’il a eu à mener, ses travaux, son enseignement, ses recherches. Le professeur Aziz Salmon Fall a aussi pris part aux discussions. Il a essayé de tirer trois axes de son combat pour essayer d’encourager les élèves qui étaient nombreux parmi le public. Il ne faut pas se contenter de ses legs. Il faut aller au-delà », a-t-elle annoncé. Selon le docteur Awa Bocar Ly, « ce sont 9 ouvrages, 52 articles, ses conférences qui sont de plus en plus sur Youtube. Mais on ne connaît pas l’humain. Alors il faut en parler. Moi au début, je me disais que les anecdotes ne sont pas intéressantes, mais la demande a été tellement insistante et croisée que je me suis décidé à écrire ce livre : « Cheikh Anta, l’Humain derrière le savant ».

Cheikh Anta c’est un savant, un humaniste, un Égyptologue et il l’a démontré lors de la conférence du Caire en 1974 où face, comme le disait Do Nacimiento, à la fine fleur de l’égyptologie, il a entretenu son duel presque seul, assisté par une seule personne, son compagnon de route Théophile Obenga. Mais il a même pris le dessus d’après le rapport de l’Unesco… »

Cette conférence suivie de concert s’est tenue ce 10 juin 2022 au terrain multifonctionnel du Centre

Culturel Maurice Guèye.